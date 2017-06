Sherlock - Der lügende Detektiv ("Sherlock - The Lying Detective") Zweite Folge von Staffel IV

BENEDICT CUMBERBATCH

Der schlaksige Engländer mit dem durchdringenden Blick hat seit seinem Erfolg in der BBC-Serie "Sherlock" praktisch nicht mehr aufgehört zu drehen, darunter den John-le-Carré-Thriller "Dame, König, As, Spion", die Mini-Serie "Parade’s End – Der letzte Gentleman", den Bösewicht im Star-Trek-Abenteuer "Star Trek: Into Darkness". Er gab Julian Assange in "Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt", einen humanen Sklavenhalter im Oscarfilm "12 Years a Slave" und im Jahre 2014 das Mathematikgenie Alan Turing im Geheimcode-Drama "The Imitation Game". Eine Rolle, die ihm neben einem Nervenzusammenbruch seine erste Oscar-Nominierung einbrachte.



Der im Jahre 1976 in London geborene Schauspieler-Spross ist, sehr zum Kummer seiner als 'Cumberbitches' bekannten weiblichen Fans, seit Februar 2015 mit der Regisseurin Sophie Hunter verheiratet und hat den gemeinsamen Sohn Christopher mit ihr. Bis vor kurzem wussten die wenigsten, dass Cumberbatch der Großneffe 16. Grades von Richard III. ist, dessen Gebeine im Jahre 2012 auf einem Parkplatz gefunden wurden und der im Jahre 2015 mit großem Pomp in Leicester begraben wurde. Im selben Jahr wurde Cumberbatch von der Queen zum Commander of the British Empire ernannt.



Im Bild: Benedict Cumberbatch und seine Ehefrau Sophie Hunter bei der Premiere von "Black Mass" während des BFI London Film Festival am 11. Oktober 2015. APA/AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS