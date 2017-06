Männerhort Freche Geschlechterkampfkomödie

Pantoffelhelden unter sich

Basierend auf dem Theaterstück von Kristof Magnusson inszenierte Komödienexpertin Franziska Meyer Price ("Doctor's Diary", "Berlin, Berlin") einen locker-flockigen Beziehungsspaß, der den Kampf der Geschlechter lustvoll auf die Schaufel nimmt. Ihre drei Helden Helmut (Detlev Buck), Eroll (Elyas M'Barek) und Lars (Christoph Maria Herbst) gehören zu den bedauernswerten männlichen Geschöpfen, die bei ihren Frauen (darunter Cosma Shiva Hagen) nichts zu lachen haben. Also schließt sich das unterdrückte Trio zu einem Männerbund zusammen und lebt in einem umgebauten Heizungskeller sein 'Mann-Sein' ungehemmt aus. Auch Hausmeister Aykut (Serkan Cetinkaya), der das Treiben zunächst stoppen will, wird bald in die Männerrunde aufgenommen.