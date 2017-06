Die in Marokko gedrehte familienfreundliche Version des Original-Mumienabenteuers vom Jahre 1932 landete dank liebenswerter Darsteller und atemberaubender Spezialeffekte den Überraschungshit des Jahres 1999. Bei einem Einspielergebnis von über $155 Mio. Dollar konnte eine Fortsetzung natürlich nicht lange auf sich warten lassen. 2001 kam "Die Mumie kehrt zurück" in unsere Kinos und spielte in den USA mehr als $200 Mio. Dollar ein. Teil drei "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" kam im August 2008 in unsere Kinos.

Charmante Besetzung

Brendan Fraser (Jahrgang 1968), bekannt aus Filmen wie "George, der aus dem Dschungel kam" und "Eve und der letzte Gentleman" mauserte sich mit seiner Harrison-Ford-Rolle als charmanter Held zu einem ernstzunehmenden Nachfolger von Indiana Jones. Die schusselige Bibliothekarin Evelyn wird von Engländerin Rachel Weisz (1970 geboren) gespielt, die in "Duell-Enemy at the Gates", und "About a Boy" erstmals auf sich aufmerksam machte und mit "Der ewige Gärtner" einen Oscar als Beste Nebendarstellerin gewann. Zuletzt war die 45-Jährige im Fantasyspektakel "Die fantastische Welt von Oz"(2013) als böse Hexe des Ostens zu sehen.



Als dritter Abenteurer im Bund ist John Hannah mit dabei, der im britischen Sensationshit "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" sowie an der Seite von Gwyneth Paltrow in "Sie liebt ihn - sie liebt ihn nicht" zu sehen war.