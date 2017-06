Die außergewöhnliche Nordpol-Expedition von Erika, Johanne, Elias und Johannes stößt auf reges Medieninteresse. Die Unterschriftenaktion der vier Schüler zur Rettung des Klimas findet weltweit 25.000 Unterstützer, unter ihnen auch führende norwegische Politiker. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon besucht das Quartett sogar an Bord des Forschungsschiffes 'Lance'. Als er sie zum Weltklimagipfel in Paris einlädt, geht für Erika, Johanne, Elias und Johannes ein großer Traum in Erfüllung.

Regie Mattias Höyem