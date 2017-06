Die Abenteuer von Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn ("The Adventures of Tintin") Extravagante Adaption des Comic-Klassikers

Regisseur Steven Spielberg und Produzent Peter Jackson haben die klassischen Abenteuer des unerschrockenen Reporters Tim und seines treuen Gefährten Struppi mittels Performance-Capture-Technik zu schillerndem Leben erweckt ...

ZUR STORY: Die Geschichte basiert auf den rund um den Erdball geliebten, unbezwingbaren Figuren des legendären belgischen Zeichners Hergé (1907-83) und folgt dem von unstillbarer Neugier getriebenen Reporter Tim (JAMIE BELL) und seinem überaus loyalen Hund Struppi, die ein Schiffsmodell entdecken, in dem sich ein explosives Geheimnis verbirgt. Tim wird damit in ein Jahrhunderte altes Rätsel verwickelt und gerät ins Blickfeld des diabolischen Schurken Iwan Iwanovitsch Sakharin (DANIEL CRAIG), der davon überzeugt ist, dass Tim einen unermesslich wertvollen Schatz gestohlen hat, der mit dem niederträchtigen Piraten Rackham der Rote in Verbindung gebracht wird.

Aber mit der Hilfe von Struppi, dem etwas grobschlächtigen und stets übellaunigen Kapitän Haddock (ANDY SERKIS) sowie den beiden unbeholfenen Detektiven Schulze & Schultze (NICK FROST und SIMON PEGG) reist Tim um die halbe Welt. Dabei gelingt es ihm, seine Gegner mit Gewitztheit und Schnelligkeit zu übertrumpfen, um in einer atemlosen Hatz den Ort zu finden, an dem das Wrack der Einhorn begraben liegt. In dem Piratenschiff verborgen soll sich der Schlüssel zu unfassbarem Reichtum befinden ... und ein uralter Fluch.

Golden Globe und Oscar-Nominierung Mit einer einzigartigen Mischung aus Action, Humor und verblüffender Performance-Capture-Technik bannte Regisseur Steven Spielberg gemeinsam mit Produzent Peter Jackson (zuletzt mit "The Hobbit - Smaugs Einöde" in unseren Kinos) die haarsträubender Abenteuer von Tim und Struppi (erstmals 1929 veröffentlicht) in 3D auf die Leinwand und generierte dabei ein weltweites Einspielergebnis von über $373 Millionen Dollar. Daneben durften sich die Macher über einen Golden Globe für Besten Animationsfilm und eine Oscar-Nominierung für die Filmmusik von John Williams freuen. In den Hauptrollen agieren Jamie Bell („Billy Elliot – I Will Dance“), Andy Serkis (Golum aus „Der Herr der Ringe“) sowie Daniel Craig („Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“).

Kurzinhalt Der junge Reporter Tim erwirbt auf dem Flohmarkt ein wunderschönes Schiffsmodell. Noch ahnt er nicht, dass sich darin ein Hinweis auf einen Schatz verbirgt. Der skrupellose Iwan Iwanowitsch Sakharin hat aber bereits finstere Gestalten losgeschickt, um das Modell zu stehlen. Als Tim dessen Spur aufnimmt, wird er entführt und findet sich samt seinem Foxterrier Struppi auf dem Frachter des trinkfreudigen Kapitäns Haddock wieder. Zu dritt starten sie eine atemberaubende Suche nach dem geheimnisvollen Schatz der 'Einhorn'.

DARSTELLER Jamie Bell (Tim)

Andy Serkis (Kapitän Haddock)

Daniel Craig (Red Rackham)

Simon Pegg (Insp. Thompson)

Toby Jones (Silk)

Nick Frost (Thomson)

REGIE Steven Spielberg

Drehbuch: Steven Moffat, Edgar Wright, Joe Cornish

Musik: John Williams

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)