Zurück in die Zukunft ("Back to the Future") Teil eins der kultigen Zeitreise-Trilogie

Am Anfang seines Sci-fi-Abenteuers reist Michael J. Fox mit seinem DeLorean in die Fifties und sucht den Weg zurück in die 80er Jahre. Mit Making-Of-Video auf dieser Seite!

Startschuss vor 32 Jahren Als sich im Jahre 1985 Produzent Steven Spielberg, Regisseur Robert Zemeckis und Hauptdarsteller Michael J. Fox auf ein Zeitreise-Abenteuer mit dem Namen "Back to the Future" einließen, konnte keiner der drei ahnen, dass es mit insgesamt drei Teilen und mit einem weltweiten Gesamteinspielergebnis von $957 Millionen Dollar als gefeierte Kultreihe in die Filmgeschichte eingehen würde. Der ORF präsentiert nun den ersten Teil für Fans zum Wiedersehen oder für Neueinsteiger, die immer schon mal wissen wollten, was es mit dem magnetischen 'Hoverboard' auf sich hat.

OSCAR FÜR BESTER TONEFFEKTSCHNITT Die Spezialeffekte stammten aus der George-Lucas-Schmiede "Industrial Light and Magic", die schon für "Krieg der Sterne" und "E.T" zu Oscar-Ehren gelangte und sich hier voll austoben konnte. Charles Cambell und Robert Rudledge wurden mit einem Oscar für Besten Toneffektschnitt ausgezeichnet.



Der Titelsong "The Power of Love" sowie das Lied "Back in Time" stammen von 80er Musikgröße Huey Lewis, der im Film auch eine Cameorolle übernimmt.

Besonderer Leckerbissen für Fans: Ein fast 10-minütiges Making-Of-Video des ersten Teils mit Interviews von Steven Spielberg, Regisseur Robert Zemeckis, Michael J. Fox und Huey Lewis.

DAS AUTO: Die neue Zeitmaschine Robert Zemeckis hatte keine klare Vorstellung, wie die Zeitmaschine aussehen sollte. Also übergab er das Problem an zwei Designer und erteilte ihnen folgende Auflagen: das Auto sollte "selbstgestrickt" aussehen (schließlich wird es laut Drehbuch in der Garage eines Erfinders gebaut), und es sollte einen Atomreaktor als Antrieb haben. Innerhalb einiger Wochen hatten sich die Künstler und die Filmleute auf einen Entwurf geeinigt und der Chef der Fahrzeugabteilung begann, die seltenen Teile aufzutreiben. Als alles beisammen war, wurden die drei DeLoreans, die man erworben hatte, modifiziert und mit vier feuerspeienden Düsen ausgestattet.