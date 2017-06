Ghostbusters - Die Geisterjäger ("Ghostbusters")

Großartig besetzter, temporeicher Komödien-Hit der 80er. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harlod Ramis und Sigourney Weaver liefern auf ihrer turbulenten Geisterjagd eine Pointe nach der anderen - in brillanter HD-Qualität!



Telepathie, Telekinese und übersinnliche Wahrnehmungen sind für die drei New Yorker Parapsychologen Dr. Venkman, Dr. Stantz und Dr. Spengler höchst vertraute Phänomene. Unter Kollegen gelten die drei allerdings als Spinner. Eines Tages werden sie von der öffentlichen Bibliothek in der 42. Straße gebeten, seltsame Vorgänge in dem Gebäude zu untersuchen. Schon bald stehen Venkman, Stantz und Spengler dem ersten wirklichen Gespenst ihrer Laufbahn gegenüber.