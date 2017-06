James Bond - Man lebt nur zwei Mal ("You Only Live Twice") 007-Abenteuer mit Ur-Bond Sean Connery

Ein internationales Verbrechersyndikat sabotiert die amerikanische und sowjetische Raumfahrt, um den Dritten Weltkrieg auszulösen. Der Queen liebster Geheimagent soll das geplante Desaster abwenden ...

Leinwand-Agenten viel zu groƟ James Bond-Darsteller Sean Connery, Roger Moore und Pierce Brosnan hätten im wirklichen Leben keine Chance beim britischen Geheimdienst. Bei Stellenausschreibungen des Inlandsdienstes MI5 sollen Bewerber möglichst nicht größer als 1,80 Meter sein, damit sie bei ihren Missionen nicht auffallen. Daniel Craig hätte da mit seinen 1,78 Meter eindeutig die besseren vertikal-technischen Voraussetzungen. Gefragt sind Kandidaten mit durchschnittlicher Größe, Statur und Erscheinung.

Inhalt Als amerikanische und russische Raumschiffe auf ungewöhnliche Weise gekapert werden, verdächtigen Washington und Moskau einander gegenseitig. Der Britische Geheimdienst vermutet dahinter ein Verbrechersyndikat und setzt James Bond auf den Fall an. 007 soll das Hauptquartier der Organisation herausfinden und einen Dritten Weltkrieg verhindern.

DARSTELLER Sean Connery (James Bond)

Karin Dor (Mrs. Brandt)

Akiko Wakabayashi (Aki)

Donald Pleasence (Blofeld)

Bernard Lee ('M')

Desmond Llewelyn ('Q')

Lois Maxwell (Miss Moneypenny)

REGIE Lewis Gilbert