Sherlock - Die sechs Thatchers ("Sherlock - The Six Thatchers") Auftakt zur vierten Staffel

BENEDICT CUMBERBATCH

Der in London geborene Star feiert am 19. Juli seinen 41. Geburtstag. Er erhielt für seine charismatische Vorstellung als Sherlock Holmes diverse Hauptdarsteller-Nominierungen für einen BAFTA, einen Golden Globe sowie für eine Emmy. Im Jahr 2013 wurde er für seine insgesamt fünf Leinwand-Auftritte in jenem Jahr als Bester Britischer Künstler mit dem Britannia-Preis bei den BAFTA Awards ausgezeichnet. Für die Episode "Sherlock - Sein letzter Schwur" (Staffel III/3) wurde er im Jahre 2014 mit einem Emmy-Award als Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie geehrt, Kompagnon Martin Freeman in der Kategorie "Bester Nebendarsteller".



Seit dem Erfolg von "Sherlock" im Jahr 2010 hat Cumberbatch praktisch nicht mehr aufgehört zu drehen: der John-le-Carré-Thriller "Dame, König, As, Spion", die Mini-Serie "Parade’s End – Der letzte Gentleman", der Bösewicht im Star-Trek-Abenteuer "Star Trek Into Darkness", Julian Assange in "Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt", ein humaner Sklavenhalter im diesjährigen Oscarfilm "12 Years a Slave" und als Teil des formidablen Star-Ensembles im Familiendrama "Im August in Osage County"(2013).



OSCARNOMINIERUNG 2015

Für seine Darstellung von Mathematik-Genie Alan Turing im Geheimcode-Drama "The Imitation Game" holte sich Cumberbatch im Jahre 2015 eine Oscarnominierung, hatte jedoch gegen Eddie Redmayne im Stephen-Hawkins-Biopic "Die Entdeckung der Unendlichkeit" keine Chance.



PRIVATES

Das Jahr 2015 dürfte einen besonderen Stellenwert in der Vita des Darstellers einnehmen: Erst kam die Oscarnominierung, im Februar heiratete er Schauspielerin Sophie Hunter, im Juni kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt und im gleichen Monat wurde er von der Queen zum Commander of the British Empire ernannt.