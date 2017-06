Friends with Better Lives Handy Randy

Versehentlich hält Kate einen Callboy für ihr Blind Date und vergnügt sich mit ihm im Bett. Weil sie es nicht erträgt, für Sex bezahlen zu müssen, erklärt sich 'Handy Randy' bereit, zu Kates Gewissenberuhigung einige Reparaturen in ihrer Wohnung zu übernehmen. Indes kämpfen Bobby, Kate und Will mit einem unwillkommenen Gast am Dachboden: einer riesigen Ratte. Als Bobby es nicht schafft, sie einzufangen, beschließt er, jenen equisiten Handwerker zu rufen, von dem Kate so geschwärmt hat.