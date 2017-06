Noahs Insel Der gro├če Maulwurf

Eine Ölpest im Arabischen Meer setzt Noahs Insel vor der Küste fest. Der Kapitän will den unfreiwilligen Zwischenstop nutzen, um bedrohte Tiere vom Festland auf die Insel zu retten. So begibt er sich mit seinem Assistenten Sascha in die Wüste, um einen der legendären goldenen Maulwürfe zu suchen. Auch Gertie und Rick machen einen Landausflug. Sie wollen ein Kamel melken, denn Käse aus Kamelmilch soll eine Köstlichkeit sein. Gefahrensucher Wommie wiederum überredet den Hasen Schlauohr zu einem riskanten Spiel. Er will auf dem Festland Skorpione ärgern. Da zieht ein Sturm auf und bedeckt den Ort des Geschehens mit einer dicken Schicht Wüstensand. Als sich alle wieder ausgebuddelt haben, taucht auch ein goldener Maulwurf aus der Erde auf. Der Maulwurf ist eine Sie und wirft sich sofort dem Artverwandten Sascha an den Hals.