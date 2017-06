Newton Tierische Superkleber für die Medizin

Die Natur steckt voller Baumaterialien mit verblüffenden Eigenschaften. Im Laufe von Jahrmillionen konnten Tiere und Pflanzen Klebstoffe entwickeln, die unter extremen Umweltbedingungen funktionieren. Sie nutzen sie um sich anzuheften, Angreifer abzuwehren oder Beute zu machen. Einige der schleimigen Substanzen halten besser als jeder Superkleber und sind noch dazu ungiftig.



Wiener Wissenschaftler wollen jetzt die genialen Klebetricks aus der Natur entschlüsseln und für die Medizin nutzbar machen. Ihr Ziel: Klebstoffe nach dem Vorbild der Natur zu entwickeln, die frei von gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen sind. "In der Medizin werden vor allem giftige Klebstoffe verwendet, weil sie günstig sind. Es sind größtenteils Abfallprodukte, zumindest die Grundkomponenten davon und es funktioniert. Dass sie giftige Nebeneigenschaften haben weiß man, die nimmt man auch in Kauf, weil der Patient überlebt ja zum Glück. Aber in manchen Bereichen können wir sie nicht nehmen.“



Deshalb forscht Janek von Byern seit zehn Jahren an biologischen Alternativen. Seine aktuellen Forschungsobjekte: Weinbergschnecken und nordamerikanische Querzahnmolche. Um sich vor Fressfeinden zu schützen, produzieren letztere einen weißen Schleim, der in Sekundenschnelle aushärtet. Mit Hilfe von chemischen und histologischen Untersuchungen will der Forscher die geheime Rezeptur knacken. Gelingt ihm das, ließen sich mit dem Bio-Kleber – rekombinant nachgebaut – beispielsweise Knochen oder Sehnen metallfrei miteinander verbinden.



Auch Sylvia Nürnberger forscht an tierischen Superklebern. Die Zellbiologin von der Medizinischen Universität Wien untersucht eine zähe Substanz, mit der sich Zecken in der Haut ihres Wirts verankern. Derzeit werden rund 300 Zecken und deren „Zement“ analysiert. Welche Tricks sich die Wissenschaftler einfallen lassen müssen, um an die Sekrete zu gelangen und warum es so lange dauert bis die biologischen Alternativen praxistauglich sind – erfahren Sie in „Newton“ – am 03. Juni um 18:40 Uhr in ORF 1.



Gestaltung: Nadine Maehs

Moderation: Matthias Euba