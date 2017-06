Iron Man 2 ("Iron Man 2") Aufwändiges Sequel des Marvel-Comic

"Iron Man" alias Tony Stark ( Robert Downey Jr. ), der Superheld mit dem magnetischen Charme und der eisernen Maske, stürzt sich erneut in den Kampf gegen das Böse. Und seine Gegner kennen diesmal noch weniger Gnade. Allen voran der Waffenmagnat Justin Hammer ( Sam Rockwell ), der in Ivan Vanko alias „Whiplash“ ( Mickey Rourke ) einen vermeintlich Verbündeten auf seinem persönlichen Rachefeldzug gegen Tony Stark findet. Währenddessen hat die attraktive Natalie Rushman ( Scarlett Johansson ) die Assistentenstelle von Pepper Potts ( Gwyneth Paltrow ) übernommen. Doch welche Ziele sie eigentlich verfolgt, zeigt sich erst, als Top-Agent Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) und seine Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. auf den Plan treten…

"Iron Man"-Schöpfer und Produzent Stan Lee über seinen Helden

„Der Auslöser für mich, eine Figur wie „Iron Man“ zu erschaffen, war ganz simpel: Ich wollte einen Superhelden sehen, der sich von den gängigen Superhelden unterschied und absetzte. Die Figur des Tony Stark ist so glamourös, so erfolgreich, so männlich, und doch hat er auch eine verletzliche Seite. Als wir begannen, „Iron-Man“-Comics zu zeichnen und veröffentlichen, erhielten wir mehr Fanpost von Frauen, als bei jeder anderen Figur, die wir jemals erdacht

hatten. Ich glaube, damals empfanden Frauen, die die Comics lasen, dasselbe für Tony Stark, was Frauen heute empfinden, die ins Kino gehen, um Robert Downey Jr. in der Rolle zu sehen. Sie lieben sein Auftreten und die Verletzlichkeit, die er der Figur verliehen hat. Menschen aller Altersgruppen fühlen sich der menschlichen Seite des Charakters verbunden.“(Quelle: Presseheft Concorde)