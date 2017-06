Glee Dramen รก la Hollywood

Nach der geplatzten Hochzeit mit Emma verhält sich Will wie gelähmt. Während er darauf wartet, dass Emma von selbst zu ihm zurückkehrt, schlägt er die Zeit mit alten Filmen tot. Selbst nach ihr zu suchen, kommt Will nicht in den Sinn. Wohl auch um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, setzt Finn alles daran, seinem besten Freund zu helfen. Santana hat in den Sachen ihrer New Yorker WG-Mitbewohner herumgeschnüffelt und glaubt, herausgefunden zu haben, dass Brody heimlich als Drogendealer arbeitet.