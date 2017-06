Glee Fehde

Seit Finn gestanden hat, Emma geküsst zu haben, herrscht dicke Luft zwischen ihm und Will. Anders als von den Glee Club-Mitglieder erhofft, kann auch ein Gesangsduell die Spannungen nicht ausräumen. Frustriert erwägt Finn, sich als Leiter des Glee Clubs zurückzuziehen. In New York ist Santana erfolglos darum bemüht, Rachel zu überreden, sich von Brody zu trennen. Als Finn im Big Apple auftaucht, kommt er mit Santana hinter Brodys schmutziges Geheimnis und bald fliegen zwischen den Burschen die Fäuste.