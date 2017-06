Wer ist Hanna? ("Hanna") Packender Thriller mit Topbesetzung

Teenager Saoirse Ronan ist von ihrem Vater Eric Bana für ihre kaltblütige Mission bestens trainiert worden. In Geheimdienstchefin Cate Blanchett trifft sie jedoch auf eine gnadenlos agierende Gegenspielerin. Atemberaubende Spannung mit mitreißendem Soundtrack von 'The Chemical Brothers'!

ZUR STORY: Hanna (Saoirse Ronan, 2016 oscar- und golden-globe-nominiert für das Einwanderungsdrama "Brooklyn") ist zwar noch ein Teenager, aber unterscheidet sich stark von anderen jungen Mädchen ihres Alters: Sie verfügt bereits über die Stärke, Ausdauer und Fähigkeiten eines Soldaten. Ihr Vater (Eric Bana), ein ehemaliger CIA-Agent, hat sie in der Wildnis von Finnland großgezogen und alles daran gesetzt, sie durch jahrelanges Training zu einer perfekten Killerin zu machen. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden erfährt Hannas Leben einen dramatischen Wendepunkt, als ihr Vater sie auf eine Mission hinaus in die Welt schickt. Heimlich reist sie quer durch Europa. Dabei muss sie Agenten entwischen, die eine skrupellose Geheimdienstleiterin (Cate Blanchett, ebenfalls 2016 für einen Golden Globe nominiert für Todd Haynes' Liebesmelodram "Carol"), die selbst einige Geheimnisse zu verbergen hat, auf Hanna angesetzt hat. Als sie sich ihrer ultimativen Zielperson nähert, wird Hanna plötzlich mit verblüffenden Enthüllungen über ihre eigene Existenz und unerwarteten Fragen über ihre Menschlichkeit konfrontiert.

Die durchdringenden blauen Augen, die zarte Verletzlichkeit gepaart mit einem klaren Intellekt - die in New York geborene und in Irland aufgewachsene Jungschauspielerin Saoirse Ronan ist ohne Frage ein Ausnahmetalent. Bereits im Alter von 12 Jahren hatte sie sich mit einer komplexen Rolle in Joe Wrights Liebesdrama "Abbitte" eine Oscarnominierung erspielt.



Die Newcomerin, die während der Dreharbeiten zu "Hanna" (Originaltitel) ihren 16. Geburtstag feierte, war noch vor Joe Wright an Bord des Projekts gekommen. Für die Produzenten war er als Regisseur die ideale Wahl, da er Saoirse von "Abbitte" so gut kannte und genau wusste, zu welchen schauspielerischen Leistungen sie in der Lage war. Als ihr Vater und lange Zeit einziger Mensch in Hannas Welt wurde Eric Bana ("München") gecastet. Der australische Schauspielstar ist selbst Vater und empfand die Entwicklung von Hanna als "eine übersteigerte Version des Albtraums aller Eltern, wenn das Kind erste eigene Schritte macht."

Soundtrack von "The Chemical Brothers" Die Filmmusik zu "Wer ist Hanna" stammt von den britischen Soundkünstlern THE CHEMICAL BROTHERS bestehend aus Tom Rowlands und Ed Simons. Sie spielen eigene Kompositionen mit elektronischen Komponenten, Synthesizern, gelegentlich Gesang und/oder analogem Equipment eingebettet in eine melodische, psychedelische Klanglandschaft, die auf Tanzflächen weltweit für Begeisterung sorgt.



Ihre erste Single, „Song to the Siren“, veröffentlichten sie 1993. Acht Studioalben folgten bisher. Davon schafften es fünf auf die Spitzenplätze der Charts in ihrem Heimatland England und verkauften sich millionenfach auf der ganzen Welt. Sie wurden bereits mit mehreren Grammy Awards geehrt. Die Chemicals, wie sie genannt werden, entfalten ihre wahren Qualitäten aber erst in Live-Arenen, wo sie das Publikum mit ihrem elektronischen Soundmantel einhüllen.

ERIC BANA Der 1,89 m große australische Hüne mit kroatisch-deutschen Wurzeln wurde am 9. August 1968 als Eric Banadinovic in Melbourne geboren und wollte eigentlich Mechaniker werden. Nach der Schule begann er seine Karriere als Stand-Up Comedian und machte sich mit seiner Talkshow "Eric Bana Show Live" einem größeren Publikum in Australien bekannt. Nach Auftritten in australischen TV-Serien schaffte Bana seinen internationalen Durchbruch mit Blockbustern wie "Hulk", "München" und "Troja". Nach dem Historienfilm "Die Schwester der Königin" in der Rolle von König Heinrich VIII. besetzte ihn Stefan Ruzowitzky als kaltblütigen Killer im Thriller "Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade" ('Deadfall', 2012). Zuletzt war Bana im September 2014 im Horrorthriller "Erlöse uns von dem Bösen" in unseren Kinos zu sehen. Bana ist seit dem Jahre 1997 mit der ehemaligen Publizistin Rebecca Gleeson verheiratet und hat zwei Kinder Klaus (geboren 1999) und Sophia (geb. 2002) mit ihr. Bana ist seiner Liebe zu Autos treu geblieben und nimmt immer wieder an Autorennen teil.

Kurzinhalt Die nunmehr 16-jährige Hanna hat ihr bisheriges Leben abgeschieden in der eisigen Wildnis Finnlands verbracht. Dort wurde sie von ihrem Vater, dem desertierten CIA-Agenten Erik, kampftechnisch auf eine schwierige Mission vorbereitet. Sobald sie ihren Peilsender eingeschaltet hat, beginnt ein ausgeklügelter Racheplan an Marissa Wiegler. Die mächtige Geheimdienstoffizierin hat einst Hannas Mutter ermordet. Sie erwischt jedoch die Falsche. Auf ihrer alptraumhaften Flucht quer durch Europa wird Hanna von Marissa Wieglers Schergen gnadenlos gejagt.

DARSTELLER Saoirse Ronan (Hanna)

Eric Bana (Erik Heller)

Cate Blanchett (Marissa Wiegler)

Tom Hollander (Isaacs)

Olivia Williams (Rachel)

Jason Flemyng (Sebastian)

Jessica Barden (Sophie)

REGIE Joe Wright