Scrubs - Die Anfänger Meine Reise nach Phoenix

J.D. und Turk nehmen an einem Mediziner-Kongress in Phoenix, Arizona teil. Dort begegnet J.D. seiner Ex-Freundin Dr. Kim Briggs, die mit einer großen Überraschung aufzuwarten weiß. Währenddessen im Sacred Heart: Der Hausmeister spielt in Dr. Kelsos Abwesenheit Chefarzt und Dr. Cox versetzt Elliots Euphorie über ihre baldige Hochzeit einen gehörigen Dämpfer.