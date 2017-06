Die Simpsons Vergiss-Marge-nicht

Als Homer morgens erwacht, kommt ihm einiges seltsam vor. Er liegt von einer dicken Schneedecke bedeckt im Freien und kann sich nicht erinnern, was vergangene Nacht vorgefallen ist. Zuhause sind alle Betten leer und so macht sich Homer auf den Weg zu Moe. Der bringt etwas Licht in die Angelegenheit. Homer habe ihn am Abend zuvor in einer heiklen Sache um Hilfe gebeten. Und so habe Moe den 'Vergiss-mich-Drink' gemixt, der in Homer wichtige Erinnerungen ausgelöscht hat.