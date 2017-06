Die Simpsons Begräbnis für einen Feind

Die Simpsons wollen zu einer Restauranteröffnung gehen. Dort angekommen, müssen sie feststellen, dass das Lokal in Wirklichkeit gar nicht existiert, und sie in einen gefährlichen Hinterhalt ihres guten, alten Feindes Tingel-Tangel-Bob geraten sind. Im letzten Moment gerät er jedoch selbst in die Falle und wird verhaftet. Tingel-Tangel-Bob ist zwar geständig, verweist vor Gericht aber auf seine Unzurechnungsfähigkeit, die Bart durch permanente psychologische Folter herbeigeführt haben soll.