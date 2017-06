Breaking Bad Die Katze ist im Sack ...

'Cat's in the Bag ...' - I/2

Nachdem ihr Drogendeal geplatzt ist, müssen sich Walter und Jesse jetzt mit zwei Leichen herumschlagen. Doch beide haben so gar keine Erfahrungen auf diesem Gebiet. Und dann gibt Krazy-8 plötzlich Lebenszeichen von sich. Walter kommt das gar nicht so ungelegen, denn er möchte gerne, dass der Drogendealer mit ihm und Jesse zusammenarbeitet. Währenddessen beginnt Skyler skeptisch zu werden. Sie spürt, dass Walter etwas im Schilde führt und beginnt, Nachforschungen anzustellen.

