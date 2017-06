Start der Serie: Breaking Bad Auftakt mit Doppelfolge!

Die auf der ganzen Welt frenetisch gefeierte Serie mit einem entfesselten Bryan Cranston als vom biederen Chemielehrer zum skrupellosen Drogenkoch mutierten Berserker ging in die Annalen der TV-Geschichte ein. In Zweikanalton Deutsch/Englisch

Preisregen bei den Emmys 2014

Bei der Emmy-Verleihung im Jahre 2014 konnte "Breaking Bad" für seine letzte Staffel ganz groß absahnen - neben den Königskategorien "Beste Serie" und "Bester Hauptdarsteller" gab es auch Emmys für "Bester Nebendarsteller"(Aaron Paul), "Beste Nebendarstellerin" (Anna Gunn) und "Bestes Drehbuch"(Moira Walley-Beckett für die Episode "Ozymandias" - V/14).



Zwei Folgen jeden Freitag

Die ersten vier Staffeln von "Breaking Bad" werden in Doppelfolgen jeden Freitag ab 2. Juni 2017 jeweils um ca. 00:10 Uhr bzw. 1:05 Uhr auf ORFeins in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch ausgestrahlt.

Deckname 'Heisenberg' Wie weit geht ein Mensch, um nach einem Schicksalsschlag für seine Familie zu sorgen? Genau das erfährt der unauffällige, aber hochintelligente Chemielehrer Walter White am eigenen Leib, als er mit der niederschmetternden Diagnose Lungenkrebs im Endstadium konfrontiert wird. Wie soll er die astronomischen Arztrechnungen begleichen? Wer kümmert sich um seine schwangere Frau Skyler und seinen behinderten Sohn Jr. nach seinem Tod? Durch seinen Schwager Hank, der bei der Drogenfahndung arbeitet und von den riesigen Summen, die er bei Razzien sicherstellt, erzählt, kommt ihm die Idee, Methamphetamin selbst herzustellen und so seine Familie abzusichern. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman beginnt Walter, der bald den Decknamen 'Heisenberg' annehmen wird, zunächst für den lokalen Markt, dann in immer größerem Umfang, das feinste Crystal Meth des Landes zu produzieren.

Was folgt ist eine für den Zuschauer mitreißende Achterbahnfahrt in die Tiefen menschlicher Abgründe, in der ein ausgebeulter Trailerbus und die Wüste von New Mexico eine wichtige Rolle spielen. Getragen wird der furiose Drogentrip von dem kongenialen Darsteller-Duo Bryan Cranston und Aaron Paul, die von einem superb aufspielenden Darstellerteam unterstützt werden. Darunter Dean Norris ("The Dome") als ehrgeiziger Drogenfahnder und Schwager von Walter White, Hank Schrader, Anna Gunn als Walts leidensfähige und willensstarke Ehefrau Skyler und RJ Mite als sein sensibler Sohn Walt Jr., der an Zerebralparese leidet.









Rekordquoten für Sender AMC Scharf gezeichnete Charaktere, tiefschwarzer Humor, der auch mal in herrlich absurder Situationskomik ausartet, originelle Kameraarbeit und starke Dialoge machen von der ersten Folge an süchtig nach mehr. Fünf Staffeln und 62 Folgen lang verfolgte eine weltweite Fangemeinde das immer rasendere Treiben von Walter White und bescherte dem Kabelsender AMC ("Mad Men") Rekordquoten. Waren es beim Serienstart am 20. Jänner 2008 noch 1,4 Millionen Zuseher, schalteten während der fünf Staffeln durchschnittlich bis zu 2 Millionen ein. Beim großen Finale am 29. September 2013 hingen schließlich 10,28 Millionen fiebrige Fans an ihren Fernsehschirmen.

Preisregen für "Breaking Bad" Schöpfer der Serie ist der "Akte X"-Autor, Regisseur und Produzent Vince Gilligan, der mit der Figur des einstigen Chemielehrers Walter White, der zum mächtigsten Drogenbaron des Südwestens aufsteigt, einen der schillerndsten Bösewichte der Seriengeschichte geschaffen hat. Sony Pictures Television produzierte die in Albuquerque, New Mexico, spielende Serie ab 2008 für den US-Kabelsender AMC (American Movie Classics).

Der Preisregen, der von den Kritikern und Fans bejubelten Serie als "Beste Dramaserie aller Zeiten", gipfelte in insgesamt acht Emmys und zwei Golden Globes für Bestes TV-Drama und Bester Hauptdarsteller Bryan Cranston.

Spin-Off "Better Call Saul" Für Bob Odenkirk als Walter Whites windiger Anwalt Saul Goodman entwickelte Vince Gilligan bereits eine Spin-off-Serie namens "Better Call Saul", die als Prequel angelegt wurde und über die Online-Plattform Netflix ("House of Cards") angeboten wird. Fans von Bob Odenkirk dürfte die Serie gefallen - seit April 2017 läuft bereits die dritte Staffel.



Inzwischen gibt es auch eine Oper des amerikanischen Komponisten Sung Jin Hong "Breaking Bad–Ozymandiason", die im Jänner 2014 ihre Uraufführung in New York feierte.

Gelehriger Schüler: Jesse Pinkman Mit der Figur des labilen, drogensüchtigen Sous-Chef Jesse Pinkman von 'Starkoch' Walter White verschaffte sich der heute 37-jährige Aaron Paul quasi den Eintritt in die A-Liga Hollywoods und gewann zwei Emmys als Bester Nebendarsteller. 2014 sorgte er in der furiosen Videogameverfilmung "Need for Speed" für spektakuläre Bolliden-Rennen an der Seite von Turbo-Konkurrent Dominic Cooper.

Walter White alias Heisenberg Noch nie hat in der Seriengeschichte eine Figur wie Walter White eine derartige Transformation hingelegt und hat sich vom einst fürsorglichen Familienmenschen zum skrupellosen Drogenbaron gewandelt. Für Darsteller Bryan Cranston, der bis dahin als überforderter Dad in der langlebigen Comedy-Serie "Malcolm mittendrin"(2000-2006) für Chaos sorgte, war die Rolle der große Durchbruch, der ihm neben mehreren Rollen in großen Hollywoodfilmen ("Drive", "Larry Crowne", "Argo") auch drei Emmys als Bester Darsteller und einen Golden Globe bescherte. Für die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson im Broadway-Theaterstück „All the Way" wurde Cranston im Jahr 2014 mit dem begehrten Tony-Award ausgezeichnet.

DARSTELLER Bryan Cranston (Walter White)

Anna Gunn (Skyler White)

Aaron Paul (Jesse Pinkman)

Dean Norris (Hank Schrader)

Betsy Brandt (Marie Schrader)

Bob Odenkirk (Saul Goodman)

Betsy Brandt (Marie Schrader)

RJ Mite (Walter White Jr.)