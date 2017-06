Hawaii Five-0 Wailea

Im Hochglanz-Remake der Kultserie aus den 1970er Jahren dient die atemberaubende Kulisse von Hawaii erneut als Hintergrund für spannende Kriminalfälle. Jungstar Alex O'Loughlin ("The Shield") und Augenweide Grace Park ("Battlestar Galactica") sorgen für frischen Wind im Aloha-Staat. Seit dem 23. September 2016 läuft auf dem US-Sender CBS die siebente Staffel! Hier finden Sie mehr Info zur Serie

Inhalt - 'Wailea', V/12

Die Gehirnchirurgin Christine Dupont wird am Weg zur Arbeit in der Garage des Krankenhauses erschossen. Dupont hätte an diesem Tag den Gangsterboss Paul Delano operieren sollen, der wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn extra vom Gefängnis ins Krankenhaus verlegt wurde. Da der Täter sowohl den Dienstplan der Ärztin, als auch das Überwachungssystem bestens kannte, geht das Team davon aus, dass diese Tat von einem Profikiller ausgeführt wurde.

DARSTELLER

Alex O'Loughlin (Steve McGarrett)

Scott Caan (Danny 'Danno' Williams)

Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)

Grace Park (Kono Kalakaua)

REGIE

Brad Tanenbaum