Bedtime Stories

Wie sich herausstellt, ist Skeeter ein begnadeter Geschichtenerzähler und tischt den beiden Kindern die wildesten Gute-Nacht-Geschichten auf. Da werden Gladiatorenkämpfe aufgeführt, Damsells in Not aus den Fängen von Cowboys gerettet und Geheimnisse im All erforscht. Wichtig dabei: Skeeter spielt immer die Hauptrolle. Bobbi und Patrick sind so begeistert, dass sie ihm Ideen für den Fortgang der Geschichte liefern. Als es plötzlich Kaugummis vom Himmel regnet und Skeeter bemerkt, dass einige der Einfälle Realität werden, legt er seine Geschichten so an, dass sie sein Leben günstig beeinflussen. Doch leicht machen es ihm die Kinder bei der Umsetzung nicht gerade ...