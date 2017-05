Cougar Town Der Abschlussball

Die Freunde verschlägt es auf den Abschlussball der städtischen Highschool. Dabei wird jeder in seine Vergangenheit versetzt und erlebt sein persönliches Abenteuer. Jules und Laurie sind von Anfang an begeistert und brezeln sich so richtig auf. Allerdings verliert Laurie schon bald den Spaß an der Sache, da sie von der Furcht geplagt wird, so eine schlechte Mutter wie ihre eigene zu werden.Travis und Grayson versuchen ein Dilemma unter Freunden aufzuklären und geraten dadurch selbst in einen Streit. Auch Andy und Ellie kommen auf ihrer Kosten und schwelgen in Nostalgie.

