Die Simpsons Kleiner Waise Milhouse

Da seine geschiedenen Eltern wieder heiraten, ist Milhouse das glücklichste Kind der Welt. Während das Brautpaar auf Flitterwochen ist, darf Milhouse bei den Simpsons wohnen. Leider kommen seine Eltern jedoch nicht wieder zurück, weil sie auf hoher See über Bord gehen und nicht gefunden werden können. Statt in tiefe Trauer zu verfallen, verwandelt sich Milhouse in einen hartgesottenen Einzelgänger, sodass er schon bald Bart als coolsten Typen an der Schule ablöst.