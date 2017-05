Cougar Town Von wegen Verlierer

Andy ist momentan arbeitslos und Ellie versucht, ihn von seinen Sorgen abzulenken. Bei den anderen tut sich hingegen so einiges: Travis hat ein Geschäftsmodell entwickelt, in das Jules sofort investieren will. Allerdings warnt Laurie sie davor. Sie soll die Sache doch zuerst realistisch betrachten und ihre Mutterliebe außen vor lassen. Dadurch erkennt Jules, dass die gutgeglaubte Idee eigentlich doch nicht so toll ist. Inzwischen übernimmt Grayson eine Musikklasse und geht voll in seiner Rolle auf. Aber schon bald wird er wieder abgelöst.

