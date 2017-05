Cougar Town Tom der Herzensbrecher

Andy ist soweit und möchte sich wieder ins Berufsleben stürzen. Doch sein letztes Jobinterview liegt schon lange Zeit zurück. Er muss schmerzhaft erkennen, dass die Arbeitswelt inzwischen immer härter geworden ist. Jules nimmt sich seiner Probleme an und versucht ihn bestmöglich vorzubereiten. Unterdessen sucht Ellie Zuflucht in Bobbys Boot, da sie Andys ständige Anwesenheit nicht mehr erträgt. Doch dieses wurde bereits von Grayson besetzt. Keiner von beiden will kampflos weichen und so entsteht ein riesen Streit um den Zufluchtsort.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)