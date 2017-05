Jamies 15 Minuten Küche Tintenfischbällchen & Fusilli mit Wurst

Diesmal stehen Meeresfrüchte auf dem Menüplan für die schnelle Küche. Zu Tintenfischbällchen serviert Jamie nach nur 15 Minuten Kochzeit Chili-Garnelen sowie eine reichhaltige Gemüsesuppe. Die Zubereitung einer guten Pasta braucht eigentlich viel Zeit. Wenn diese fehlt, greift Jamie zu einem Trick: Er brät Bratwürste an und schneidet sie später über die Pasta. Während die Würste in der Pfanne gar werden, kocht Jamie noch schnell eine Soße aus Paprika und roten Zwiebeln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)