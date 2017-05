Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Durchkreuzte Pläne

Die Haushaltshilfe ihres Verlobten macht Marisol das Leben schwer. Opal trauert ihrer vorhergehenden Arbeitgeberin nach und so darf Marisol nichts im Haus verändern. Nachdem Valentina wieder da ist, braucht sie dringend Geld und so beginnt sie bei den Powells als Hausmädchen zu arbeiten. Ihrer Mutter gefällt das gar nicht und so versucht sie mit allen Mittel, Valentina aus den Diensten der Powells zu holen. Und Alejandro trifft auf eine alte Liebe, deshalb hat Carmen Angst, dass ihre Hochzeit platzen könnte.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)