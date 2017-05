Dawson's Creek Stockn├╝chtern

Pacey hat sich einen Großbildfernsehapparat gekauft. Zur Feier des Tages lädt er seine Freunde zu einer Party ein. Joey nützt die Gelegenheit, sich zu betrinken. Im Rausch erzählt sie David von ihrer Liaison mit Jack. Unterdessen besucht Dawson Audrey in der Entzugsanstalt. Dort trifft er auf die berühmte Produzentin Toni Stark. Sein Versuch, sich an die Frau heranzumachen, endet in Peinlichkeiten.