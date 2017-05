Seit Jahren schlüpfen Dirk Stermann und Christoph Grissemann parodistisch in die verschiedensten Rollen und haben damit Klassiker der österreichischen Unterhaltung geschaffen. Ob als Fernsehköche Andi und Alex in ihrer Version von "Frisch gekocht", oder als besonders dynamisches "Soko Donau"-Duo - die kleinen Filmchen sind Highlights jeder Sendung und im Internet natürlich hundertausendfach geclickt. Eine Sammlung der eindrucksvollsten Parodien zeigt dieses Willkommen Österreich Spezial - ein Anlass bei dem einer nicht fehlen darf: Unser geliebter Ex-Präsident. In seinem Sinne ein energetisches "Guten Morgen" in der DIE.NACHT.