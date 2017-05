Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Ein idealer Gatte

Nachdem bekannt wurde, dass Rosie illegal in den Vereinigten Staaten ist, musste sie drei Monate in Abschiebehaft verbringen. Doch sie hat einen Asylantrag gestellt und nun ist sie wieder zurück. Peri will um jeden Preis verhindern, dass die Liebe zwischen Spence und Rosie erneut entflammt. Und Marisol hat den reichen Nicholas kennen gelernt, der ihr einen Heiratsantrag macht. Sie ahnt nicht, dass er ein dunkles Geheimnis vor ihr verbirgt. Evelyn und Adrian sind in der Zwischenzeit von ihrer Südamerikareise heimgekehrt. Beim Willkommensessen werden sie von einer Bande Vermummter überfallen.

