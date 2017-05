Die Simpsons Abgeschleppt!

Homer landet auf der Suche nach Milch für Maggie in dem Ort Guidopolis. Dort begeht er einen Parkfehler und lernt so den Abschleppfahrer Louie kennen. Homer hat seinen Traumjob gefunden und bekommt tatsächlich eine Stelle in Springfield. Doch er nimmt die neue Arbeit so ernst, dass er alles entfernt, was ihm in die Quere kommt - auch die Autos seiner Freunde.