Polo Der Tag, an dem Polo ein k├╝hner Pirat wurde

Auf Polo wartet ein tolles Abenteuer! Nachdem er kurz vor dem Schlafengehen noch ein spannendes Buch über Piraten gelesen hat, sieht er sich im Traum plötzlich selbst am Steuer eines Piratenschiffes. Da greifen auf einmal Seeräuber an und stehlen ihm eine wertvolle Kiste. Doch so einfach gibt Pirat Polo sich natürlich nicht geschlagen!