Drop Dead Diva Affen und Regenbogen

Janes Mutter Bobbi bittet ihre Tochter um juristischen Beistand in einem Fall, der Jane auch persönlich betrifft. Wie Jane zu ihrer Überraschung erfahren muss, hat sie eine Halbschwester, die gleich nach der Geburt von Bobbi zur Adoption freigegeben wurde. Mittlerweile erwachsen, steckt diese junge Frau zurzeit in großen Schwierigkeiten. Ihr Arbeitgeber bezichtigt sie, brisante Informationen gestohlen zu haben.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)