Wohin mit dem Müll?

Coop räumt sein Zimmer auf. Einen Großteil der Sachen will er einfach in das Kratzbaum-Häuschen von Kat werfen. Dabei entdeckt er, dass sich darin das Hauptquartier des Alien-Katers befindet. Gemeinsam mit Dennis macht er sich sofort auf Entdeckungsreise.



Area 1-0-2

Kats ferngesteuertes UFO ist von der Flugbeobachtung gesichtet worden. Die Absturzstelle, die sich in Coops Garten befindet, wird daraufhin von einer Menge Geheimagenten belagert, die das Haus observieren. Diese halten die Burtonburgers für Aliens und verschleppen sie kurzerhand zum Geheimstützpunkt 'Area 1-0-2'.