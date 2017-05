How I Met Your Mother Legen-Dad

Das große Geheimnis um Barneys Vater wird gelüftet. Als es zum Treffen der beiden kommt, ist Barney allerdings sichtlich enttäuscht, denn sein Vater ist das genaue Gegenteil von ihm und lebt ein mehr als langweiliges Leben. Doch vor seinen Freunden will er das nicht zugeben, weshalb er sich eine beeindruckende Geschichte ausdenkt. Währenddessen entdecken die anderen, dass sie verschiedenste Dinge in ihrem Leben nie gelernt haben, die man in ihrem Alter aber bereits können sollte.