Die Simpsons Die unglaubliche Reise in einem verr├╝ckten Privatflugzeug

Homer rettet Mr. Burns vor dem Ertrinken in einem Springbrunnen und wird als Dank auf eine Spritztour in dessen Privatjet eingeladen. Da ihm das Fliegen so gut gefällt, will sich Homer eine neue Arbeit suchen, bei der er von Firma zu Firma jetten kann.