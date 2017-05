Grey's Anatomy Unter der Oberfläche

Inhalt - 'Unter der Oberfläche', XIII/19

Maggie scheint nach so kurzer Zeit schon gut den Tod ihrer Mutter verkraftet zu haben und beginnt wieder zu arbeiten. Doch Amelia und Meredith haben so ihre Bedenken. Im Krankenhaus ist Maggie von einer komplizierten OP am Herzen eines Ungeborenen fasziniert und reißt den Fall an sich. Und Nathan wird zufällig Zeuge, wie Arizona gemeinsam mit Eliza im Krankenhaus eintrifft. Ist nun das Geheimnis der beiden gelüftet?

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt)

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery)

Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins)

Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce)

Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs)



REGIE

Nzingha Stewart