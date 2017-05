The Night Shift Doktor No

Nachdem der kleine Frankie endlich am Unfallort gefunden wurde, wird er in die Notaufnahme gebracht. Bei der Behandlung wird eine schwerwiegende Erkrankung gefunden. Der Junge braucht dringend eine Knochenmarkspende. Da Frankie adoptiert wurde, versucht TC über eine Behörde Daten von seinen leiblichen Eltern zu bekommen. Inzwischen versuchen Drew und Syd der jungen Frau und ihrem Bruder in Afghanistan zu helfen. Damit handeln sich die beiden aber große Schwierigkeiten ein. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) REGIE Timothy Busfield

Jeden Montag neue Folgen von Staffel III

Brandneuen Folgen von Staffel III warten auf die Zuseher von ORFeins wenn das Notaufnahmeteam von "The Night Shift" wieder Leben rettet und sich selbst dabei in gefährliche Situationen bringt. Die 13 Folgen der dritten Staffel werden jeden Montag um ca. 22:00 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt.

Bislang liefen in den USA drei Staffeln auf dem Sender NBC. Der Networksender arbeitet bereits an einer vierten Staffel, die am 22. Juni 2017 ihre US-Premiere feiern soll.



