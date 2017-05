Ein Sturm zieht auf. Erika, Johanne, Elias und Johannes müssen nun einen klaren Überblick über die Ausrüstung bewahren. Am eigenen Leib erfährt Johannes zudem, dass es sehr riskant sein kann, die Handschuhe auch nur für einen kurzen Augenblick auszuziehen. In der Extremsituation arbeiten die vier bereits wie ein richtiges Expeditionsteam zusammen. Beim Besuch eines Kohlebergwerkes wird ihnen die Bedeutung fossiler Brennstoffe für den Klimawandel bewusst. Eine Gletscherforscherin führt ihnen außerdem vor, was das Eis über das Klima vor Tausenden von Jahren erzählen kann.

Regie Mattias Höyem