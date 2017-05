ORF-Premiere: Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis ("Nightcrawler") Nervenzerreißender Medien-Thriller

Jake Gyllenhaal geht als skrupelloser Videojournalist buchstäblich über Leichen. Rene Russo ist als Chefredakteurin eines privaten Nachrichtensenders dabei kein Bild zu skandalös, Hauptsache die Quote stimmt! Eindrucksvolles Regiedebüt von Drehbuchautor Dan Gilroy, das unter die Haut geht.

Das Geschäft mit der Sensationsgier Für sein Regiedebüt nahm Drehbuchautor Dan Gilroy ("Das Bourne Vermächtnis") das schmutzige Geschäft der Bilderjäger ins Visier, die ihre Sensationsfilme von Unfällen und Verbrechen an die höchstbietenden Sendeanstalten verkaufen. Je blutiger, desto besser. Für Skrupel oder Moral ist hier kein Platz. Die Sender wollen Quote machen, der Kameramann verdient gutes Geld. Ein lukratives Geschäft für beide Seiten.



Die Tatort-Paparazzi sind los!

Auch der Kleinkriminelle Lou (Jake Gyllenhaal - 'Southpaw') hat sich unter die 'Nightcrawler', so nennen sich die Tatort-Paparazzi, gemischt und cruist 'Taxi Driver'-mäßig durch das nächtliche L.A. Seine drastischen Videos finden reißenden Absatz bei der Nachrichtenchefin eines privaten Senders, Nina (Rene Russo), die die mauen Quoten ihres Frühstücksfernsehens plötzlich in Rekordhöhen schießen sieht und damit ihr eigenes Überleben sichert. Bald schon ist Lou nicht mehr der belächelte Amateurfilmer, der sich mit mickrigen Summen abspeisen lässt, sondern weiß ganz genau um seinen Marktwert. So schnell wie er ist keiner beim Tatort, noch näher an die Opfer heranzoomen geht nicht. Emotionslos bringt Lou sich in die beste Position, hilft ein wenig nach, wenn eine Leiche nicht telegen genug im Bild ist, und wird am Ende auch seine letzten moralischen Grenzen für das perfekte Video überschreiten.

Topbesetzung und Oscarnominierung für Bestes Drehbuch Für seine bitterböse Mediensatire fand Dan Gilroy eine Ausnahme-Besetzung, allen voran Oscarnominee Jake Gyllenhaal, der mit fiebrigen Augen durch die Stadt hetzt, und in seiner Gier nach Sensationsbildern jegliche Menschlichkeit verliert. Gilroys Ehefrau Rene Russo (63) gibt sich als ehrgeizige Sendungschefin Nina eiskalt und skrupellos, Riz Ahmed ("Four Lions") beeindruckt als Lous nächtlicher Assistent und Navigator Rick, der seine anfänglichen Skrupel bald über Bord wirft und am Kuchen mitnaschen will.

Für Bill Paxton ("Aliens", "Apollo 13") war die kleine Rolle des TV-Reporters Joe Loder einer der letzten Filmauftritte vor seinem plötzlichem Tod mit 61 Jahren am 17. Februar dieses Jahres. Dan Gilroy wurde für sein Drehbuch mit einer Oscarnominierung geehrt.

Rigoroses Trainingsprogramm Für die Rolle von Lou Bloom stellte sich Jake Gyllenhaal einen ausgehungerten Koyoten auf der Jagd vor. Um den ausgemergelten Look zu erzielen, trainierte Gyllenhaal bis zu acht Stunden täglich und nahm insgesamt über 10kg ab. Die Tortur brachte ihm neben vielen anderen Auszeichnungen auch eine Golden-Globe-Nominierung im Jahre 2015 ein.

Kurzinhalt Lou Bloom ist Anfang 30, arbeitslos und findet in L.A. einfach keinen Job. Eines Nachts wird er Zeuge eines Autounfalls. Vor dem Eintreffen der Polizei filmen Tatort-Paparazzi das Geschehen. Ihre Clips verkaufen sie an die meistbietende Fernsehstation. Lou ist begeistert. Ausgerüstet mit Videokamera und Polizeifunkgerät, geht er nun Nacht für Nacht auf die Jagd. In Nina Romina, der Chefredakteurin eines schwächelnden Nachrichtensenders, findet er eine ebenso skrupellose Abnehmerin. Für die besten Bilder ist Lou nämlich zu allem bereit.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Jake Gyllenhaal (Lou Bloom)

Rene Russo (Nina Romina)

Riz Ahmed (Rick)

Bill Paxton (Joe Loder)

Ann Cusack (Linda)

REGIE und DREHBUCH

Dan Gilroy

KAMERA

Robert Elswit

MUSIK

James Newton Howard

