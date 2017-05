Terminator Genisys ("Terminator Genisys") F├╝nfter Teil der Franchise

Arnold Schwarzenegger is back again! Mit unverminderter Durchschlagskraft findet er sich 1984 im Kampf der Maschinen gegen die Menschheit wieder. Temporeicher Zeitreise-Actioner, fulminant inszeniert von 'Game of Thrones'-Regisseur Alan Taylor. Grandioses Reboot der legendären Terminator-Reihe!

Inhalt Los Angeles, 2029. Revolutionsführer John Connor will eine Wunderwaffe der Maschinen zerstören, die die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Kurz vor deren Abschaltung gelingt es Skynet, einen Terminator in das Jahr 1984 zu schicken. Dieser soll Johns Mutter Sarah Connor töten, um den Lauf der Geschichte zu ändern. John schickt seinen besten Mann Kyle Reese hinterher, um dies zu verhindern. Kaum in der Vergangenheit angekommen, ist für Reese alles anders als erwartet.



DARSTELLER

Arnold Schwarzenegger (Terminator)

Emilia Clarke (Sarah Connor)

Jason Clarke (John Connor)

Jai Courtney (Kyle Reese)

J.K. Simmons (O'Brien)

Matt Smith (T-5000)

Byung-hun Lee (T-1000)

REGIE

Alan Taylor

DREHBUCH

Laeta Kalogridis

Patrick Lussier

KAMERA

Kramer Morgenthau

MUSIK

Lorne Balfe

STORY

James Cameron (Charaktere)

Gale Anne Hurd (Charaktere)

Komplexes Zeitreisekonstrukt 12 Jahre nach seinem letzten Einsatz in "Terminator 3 – Rebellion der Maschinen" im Jahre 2003 kehrt Arnold Schwarzenegger in seiner Paraderolle als Terminator zurück. In dem vom englischen Regisseur Alan Taylor ("Thor 2", "Game of Thrones") inszenierten Reboot springen die Ereignisse zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her. Deja-vus aus den ersten Filmen werden wach, wenn vertraute Sequenzen nachgestellt werden.

Arnie ist in zwei Versionen seiner selbst zu sehen und entwickelt sich zum Beschützer der jungen Sarah Connor (Emilia Clarke - "Game of Thrones"). Ihr Sohn John Connor (Jason Clarke, nicht verwandt mit Emilia, "Zero Dark Thirty") führt im Jahre 2029 den Widerstand gegen das Skynet-Imperium und sendet seinen loyalen Kämpfer Kyle Reese (Jai Courtney - "Die Bestimmung - Insurgent") zurück in die Vergangenheit, um seine Mutter zu retten. Mit dabei im fulminanten Actionkracher ist auch Oscargewinner J.K. Simmons ("Whiplash") als Detective O'Brien.