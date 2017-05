Spitzbergen wird für mehrere Wochen die Heimat für Erika, Johanne, Elias und Johannes. Hier sollen sich die mutigen Abenteurer an die harten Lebensbedingungen in der Arktis gewöhnen und spezielle Gefahren der Eiseskälte kennenlernen. Während Wachhund Fluffy vor Eisbären warnen soll, wird trainiert, wie man sich vor Erfrierungen schützt, das Zelt in einem Sturm sichert und den Gaskocher richtig einsetzt. Johannes, der besonders unter der Kälte leidet, benötigt gleich ein spezielles Aufwärmprogramm.

Regie Mattias Höyem