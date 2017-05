Erika, Johanne, Elias und Johannes werden bei der Vorbereitung für ihre Polar-Expedition bis an ihre Grenzen gefordert. Aleksander lässt sie an einer Seilrutsche eine Skisprungschanze heruntersausen. Für Johanne, die an Höhenangst leidet, ist dies eine besondere Herausforderung. Auf Rollskiern schwere Baumstämme nachzuziehen, soll Kraft und Ausdauer trainieren. Auf kleinstem Raum im Zelt Ordnung zu halten, muss ebenso gelernt werden, wie sich mit Karte und Kompass zu orientieren.

Regie Mattias Höyem