Friends with Better Lives Fast noch Jungfrau

Nachdem nun die Scheidung durch ist, versucht Will, sein Singledasein zu genießen und glaubt, wieder bereit für neue Abenteuer zu sein. Geplant ist, sich so richtig auszutoben. Dummerweise fehlt Will aber jedwede Erfahrung im Flirten, weshalb ihm Kate ihre Hilfe anbietet. Jules droht zur vollständigen Kopie ihres gesundheitsbewussten Liebhabers zu werden, während die schwangere Andi durch die hormonelle Umstellung unterschiedliche Stadien der Leidenschaft durchläuft, die Bobby alles abverlangen.