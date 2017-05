Spannende Doku-Serie über ein äußerst engagiertes Projekt: Vier norwegische Schüler und Schülerinnen begeben sich als bislang jüngstes Team auf eine aufsehenerregende Expedition in die Arktis. Auf den Spuren des Entdeckers Fritjof Nansen machen sie sich auf den Weg zum Nordpol und stoßen dabei auf warnende Anzeichen des Klimawandels. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon besucht die mutigen Forscher und lädt sie als Vortragende zur Klimakonferenz in Paris ein.



Start ins Abenteuer

Erika, Johanne, Elias und Johannes sind zwölf bzw. dreizehn Jahre alt. Aus über 600 Bewerbern sind sie für das Abenteuer ihres Lebens ausgewählt worden: Auf den Spuren des Entdeckers Fritjof Nansen sollen sie eine Expedition zum Nordpol unternehmen und die Folgen des Klimawandels erforschen. Der erfahrene Polarforscher Aleksander Gamme bereitet das bislang jüngste Team in sechs Monaten auf eine Mission vor, die wohl zu den härtesten Herausforderungen der Welt zählt. Fest entschlossen schwören sich die vier, gemeinsam den Pol zu erreichen.

Regie Mattias Höyem