New Girl Ein klarer Schnitt

Ehe Coach mit May an die Ostküste zieht, will er sich von allem Ballast befreien, der ihn an die Zeit in der WG erinnert. Er bevorzugt einen klaren Schnitt. Lediglich, was in eine Tasche passt, soll mitkommen. Als Schmidt es Coach beeindruckt gleichtun will, begreift er, was wirklich wichtig für ihn ist. Nick und Jess fällt beim Ausmisten der Wohnung das heimliche Erkennungszeichen in die Hände, das sie benutzt haben, um sich zum Sex zu verabreden. Irritiert beginnen sie, ihre Gefühle füreinander zu hinterfragen.