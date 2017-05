What a Man Turbulente Selbstfindungs-Komödie

Matthias Schweighöfer wirft sich in seinem erfolgreichen Regie-Debüt als feinfühliger Softie spielfreudig in den Geschlechterkampf. 'Fack ju, Göhte'-Star Elyas M'Barek steht ihm dabei als Ober-Macho mit Rat und Tat zur Seite, während sich beste Freundin Sibel Kekilli ('Games of Thrones') gerade in den sanften Typen verliebt. Beste Unterhaltung garantiert!

ZUR STORY: Alex (Matthias Schweighöfer) ist 30 Jahre jung und ein durch und durch liebenswürdiger und domestizierter Mann. Als seine Freundin Carolin (Mavie Hörbiger) jedoch eines Tages mit Jens (Thomas Kretschmann), dem harten Kerl aus dem zweiten Stock, durchbrennt und Alex auch noch aus ihrer gemeinsamen Wohnung wirft, bricht für ihn eine Welt zusammen. Erschöpft sucht er Trost und Unterschlupf bei seiner wunderbar chaotischen Freundin Nele (Sibel Kekilli), die zwar weiß, wie man Pandas rettet, aber in Sachen Beziehungen selbst noch nicht wirklich sortiert ist.

Während Alex in Neles unordentlicher Wohnung über seine alte Beziehung sinniert, kommt er immer mehr ins Grübeln: Vielleicht müssen Männer doch harte Machos sein, im Stehen pinkeln und nur noch Moschus-Deo benutzen?

Alex’ bester Freund 'Okke' (Elyas M’Barek), ein liebenswerter Möchtegern-Macho, der eigentlich Oktay heißt, würde diese Frage mit "Ja“" beantworten. Er nimmt Alex an die Hand, um aus ihm einen "richtigen Mann" zu machen.

Leider misslingen seine Versuche und Exkursionen ins Reich des Testosterons kläglich, und auch ein mysteriöser, auf Selbstfindung im Wald spezialisierter Männer-Coach namens Volker (Milan Peschel) bringt nicht unmittelbar die erwartete Erlösung. Dennoch verändert sich Alex’ Blick auf die Dinge immer mehr: Vielleicht geht es für ihn gar nicht darum, ein anderer Mann zu werden, sondern die eine Frau zu finden, die ihn so liebt wie er ist?

Gagfeuerwerk der Sonderklasse Tausendsassa Matthias Schweighöfer begibt sich in "What a Man" als Ko-Autor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller auf die Suche nach seiner eigenen Männlichkeit und lässt dabei wirklich kein Fettnäpfchen aus. Von fragwürdigen Anmachsprüchen ("Warste kacken?") in der Disco bis hin zum schmerzhaften Paintball-Geballere bei einer Männer-Selbstfindungstruppe, Schweighöfers Alter Ego Alex kämpft sich mühsam durch ein Dickicht an Missverständnissen und Vorurteilen rund um das Mysterium "Frau", nur um am Ende sich selbst zu finden. Tatkräftige Unterstützung erhält er dabei von Elyas M'Barek als liebenswerten Macho-Coach und Sibel Kekilli als leicht verhuschte Freundin Nele.



Dazu der zauberhafte Song zum Film, "New Age" von Marlon Roudette, und einem kuscheligen Feelgood-Fernsehabend steht nichts mehr im Wege.

