Wolken sind unsere Wettermacher. Doch wie kommen die Wolken in den Himmel, was machen sie dort und wie gelingt es den Meteorologen, ihnen auf die Schliche zu kommen? Wie bestimmen sie unser Klima und welchen Einfluss haben sie auf die Erderwärmung?



Die Wolken sind der große Wassertransporteur auf der Erde und sorgen dafür, dass sich eine Biosphäre entwickeln konnte. Sie bringen das abgedampfte Wasser aus den Ozeanen zu den Kontinenten. Die Meteorologen beobachten sie genau und können uns sagen, wann und wo es regnen, schneien oder hageln wird. Wie wichtig eine genaue Wetterprognose ist, hat sich erst vor ein paar Wochen den heimischen Weinbauern gezeigt.



Die Wolkendecke ist der große Klimastabilisator der Erde. Die Treibhausgase verursachen einerseits die Erderwärmung. Auf der anderen Seite können sich dadurch mehr Wolkenkondensationskerne bilden. Je mehr Wolken, umso weniger Sonnenlicht kommt auf der Erdoberfläche an. Und in der Nacht funktioniert die Wolkendecke wie eine Steppdecke. Sie verhindert, dass zu viel Wärme von der Erde in das Weltall gestrahlt wird. Insgesamt wirkt sich die Wolkendecke positiv auf unsere Klimabilanz aus.



„Newton“ schaut mit der Leiterin des Sonnblickobservatoriums, Elke Ludewig, in die Wolken. Die Meteorologin erklärt die spannenden Zusammenhänge und das komplexe System der Wolken, des Wetters und des Klimas. Die Wissenschaftlerin hält den Menschen für klug genug, eine Klimakatastrophe zu verhindern.



Gestaltung: Edith Stohl

Moderation: Matthias Euba